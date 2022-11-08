Григорян – о Чистякове: «Футболисты «Зенита» поддержали его»

Бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

«Футболисты «Зенита» поддержали его. Это говорит о том, что внутри коллектива отличная атмосфера», - цитирует Григоряна «Матч ТВ».

Специалист во время работы в тамбовском клубе давал свой прогноз касательно будущего Чистякова и открыто говорил о нём футболисту. Защитник не верил, что может оказаться в клубе с берегов Невы.

Ошибки спортсмена являются весьма типичными, однако реакция его одноклубников крайне важна в сложившемся положении.