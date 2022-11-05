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Радченко – о первом поражении «Зенита» в сезоне: «Не всегда же команде выигрывать» эксклюзив

05 Ноября 2022 • 20:15 Комментировать (1)
Зенит
1:2
Ахмат
окончен

Ветеран «Зенита» Дмитрий Радченко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал поражение команды в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).  

«Никаких упаднических настроений в команде точно не будет. Нужно проанализировать, что произошло, что не получилось, как именно на первых минутах получили два гола. В остальном всё нормально, не всегда же «Зениту» выигрывать. Футбол – такая шутка, где есть победы, ничьи и поражения», — сказал Радченко.

Команда из Санкт-Петербурга потерпела первое поражение в сезоне. Сначала в начале матча счёт открыл полузащитник «Ахмата» Евгений Харин, а на 8-й минуте встречи Мохамед Конате довёл преимущество гостей до двух мячей. Лишь во втором тайме полузащитник Андрей Мостовой сократил отставание «Зенита», но это всё, на что была способна команда.

После 16 туров «сине-бело-голубые» продолжают лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Спартак» идёт вторым, имея 33 очка. «Ахмат» набрал 26 очков и поднялся на пятое место.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Радченко РПЛ Ахмат
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Комментарии (1)
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user121594
05 Ноября 2022 в 20:56
ССемак обосрался в очередной раз- раздутая кукла блин!
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