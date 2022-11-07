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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орещук: «Не думаю, что дело в ошибке Чистякова на поле»

07 Ноября 2022 • 12:29 Комментировать
Зенит
1:2
Ахмат
окончен

Бывший спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук высказался об отстранении Дмитрия Чистякова от первой команды «Зенита».

«Не думаю, что дело в ошибке Чистякова на поле. Тут что-то глубже. За такие промахи из состава не выводят. Что конкретно произошло, мы не знаем. Это вам надо у других узнавать», – заявил известный агент в интервью «РБ Спорт». По его словам, перевод в дубль при плохой игре является обыденным явлением.

Напомним, что Чистяков допустил результативную ошибку при втором голе «Ахмата» в субботнем матче Российской премьер-лиги, что привело к первому поражению «Зенита» в сезоне. На следующий день генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев подтвердил отправку защитника в дубль после личного разговора.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Орещук Дмитрий Чистяков
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