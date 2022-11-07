Орещук: «Не думаю, что дело в ошибке Чистякова на поле»

Бывший спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук высказался об отстранении Дмитрия Чистякова от первой команды «Зенита».

«Не думаю, что дело в ошибке Чистякова на поле. Тут что-то глубже. За такие промахи из состава не выводят. Что конкретно произошло, мы не знаем. Это вам надо у других узнавать», – заявил известный агент в интервью «РБ Спорт». По его словам, перевод в дубль при плохой игре является обыденным явлением.

Напомним, что Чистяков допустил результативную ошибку при втором голе «Ахмата» в субботнем матче Российской премьер-лиги, что привело к первому поражению «Зенита» в сезоне. На следующий день генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев подтвердил отправку защитника в дубль после личного разговора.