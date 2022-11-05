Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов дал уверенный прогноз на матч «Зенит» - «Ахмат»

05 Ноября 2022 • 12:50 Комментировать
Зенит
...
Ахмат
1 1.18 X 7.20 2 15.00
Через 3 ч. 9 мин.

В матче 16-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» на своем поле встретится с грозненским «Ахматом». Своим мнением по этому поединку поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«3:0. «Зенит» наверняка помнит ничью в первом круге и будет настроен по полной. «Ахмату» с его не самой надежной обороной вряд ли удастся выстоять», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

По итогам 15 туров «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ, а «Ахмат» занимает седьмую строчку.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Бубнов Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ АХМАТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
05.11.22 в 14:00
Сочи Сочи
Спартак Москва Спартак Москва
3.05 3.75 2.25
Видео
05.11.22 в 16:30
Факел Факел
Краснодар Краснодар
2.85 3.35 2.55
Видео
05.11.22 в 16:30
Зенит Зенит
Ахмат Ахмат
1.25 6.40 11.00
Видео
05.11.22 в 19:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Пари НН Пари НН
1.54 4.50 6.00
Видео
06.11.22 в 14:00
Урал Урал
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.60 3.70 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Ноября
13:14 · Россия. Премьер-лига
Гаранин отсутствует в заявке на игру со «Спартаком»
13:09 · Россия. Премьер-лига
Мостовой оценил шансы «Спартака» в матче с «Сочи»
13:03 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» назвал стартовый состав на матч с «Сочи»
12:58 · Россия. Премьер-лига
Гол Зиньковского в дерби признан лучшим в октябре
12:56 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на матч ЦСКА - «Пари НН» от Бубнова
12:50 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал уверенный прогноз на матч «Зенит» - «Ахмат»
12:45 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Сегодня шансы «Сочи» и «Спартака» примерно равны»
12:35 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв рассказал, с каким счётом завершится матч ЦСКА - «Пари НН»
12:27 · Россия. Премьер-лига
Ловчев спрогнозировал исход поединка «Сочи» - «Спартак»
12:23 · Россия. Премьер-лига
Хаджи сделал прогноз на матч «Сочи» - «Спартак»
12:09 · Россия. Премьер-лига
Гунько рассказал, чего ждёт от матча «Сочи» - «Спартак»
12:04 · Россия. Премьер-лига
Радченко – о Романцеве: «С Олегом Ивановичем никого нельзя сравнить»
12:03 · Россия. Премьер-лига
Мацуев: «Спартаку» всегда было очень несладко в гостевых матчах с «Сочи»
11:51 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Спартак» стал для меня открытием сезона»
11:50 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили предположил, что Айртон ненавидит «Спартак»
Все новости
Рекомендуем