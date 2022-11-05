Бубнов дал уверенный прогноз на матч «Зенит» - «Ахмат»

В матче 16-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» на своем поле встретится с грозненским «Ахматом». Своим мнением по этому поединку поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«3:0. «Зенит» наверняка помнит ничью в первом круге и будет настроен по полной. «Ахмату» с его не самой надежной обороной вряд ли удастся выстоять», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

По итогам 15 туров «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ, а «Ахмат» занимает седьмую строчку.