Хомуха: «Определенный недонастрой «Зенита» был заметен»

Второй круг российского чемпионата Премьер-лиги для питерского «Зенита» начался с поражения в игре против «Ахмата», который, возможно, окажется единственным клубом в сезоне, у которого «Зенит» не смог выиграть за два матча. Оба гола в ворота фаворита влетели за первые восемь минут игры, а отыграться в полной мере фаворит так и не сумел.

События матча прокомментировал бывший футболист ЦСКА и тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха.

- Неплохо сыграл «Ахмат». Они играли по счету. Два быстрых мяча спутали карты «Зениту», но определенный недонастрой у петербуржцев присутствовал, - цитирует Хомуху «Рейтинг Букмекеров».