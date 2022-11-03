Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радченко: «Лунев ещё пригодится «Зениту»

03 Ноября 2022 • 13:27 Комментировать (1)
Зенит
...
Ахмат
1 1.18 X 7.30 2 15.00
05.11 16:30

Бывший игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о возможном возвращении Андрея Лунёва в стан «сине-бело-голубых».

«Если у него нет других вариантов, то почему нет? Уверен, что он еще пригодится «Зениту». Да, есть молодой Одоевский, но мы почему-то сейчас ничего о нем не слышим. А у Лунёва есть качество, опыт», – заявил эксперт, чьи слова приводит «РБ Спорт». Радченко также отметил, что Андрей не зря съездил в Германию, где получил необходимый опыт.

В нынешнем сезоне российский голкипер провёл лишь один поединок в составе «Байера». За «Зенит» Лунёв выступал с 2017 по 2021 год.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Радченко Андрей Лунёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ АХМАТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Cruyff
03 Ноября 2022 в 16:17
глупое высказывание зачем этот лавочник и тем более постоянно травмируемый нужен Зениту
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Ноября
16:38 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов — о «Химках»: «Это какой-то театр абсурда»
16:37 · Россия. Первая лига
​Евсеев дисквалифицирован
16:30 · Россия. Премьер-лига
​Соболеву подарили именной бомбер как лучшему игроку месяца в РПЛ фото
16:21 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Семёнов — о Гогниеве: «За две жёлтые такой дисквалификации быть не может»
16:06 · Россия. Премьер-лига
Малафеев считает, что Лунёв не вернётся в «Зенит» 1
15:58 · Россия. Премьер-лига
​Глава КДК прокомментировал наказание Гогниева
15:52 · Россия. Премьер-лига
Чаушич: «Тяжело в России создать команду, которая была бы лучше «Зенита»
15:40 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис: «После ухода Федуна «Спартак» преобразился»
15:39 · Россия. Премьер-лига
Губерниев отреагировал на дисквалификацию Гогниева
15:27 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Федотов назвал худших судей первого круга РПЛ
15:09 · Россия. Премьер-лига
​ЭСК объяснила, почему арбитр Любимов не ошибался в дерби «Локомотив» - ЦСКА 1
14:58 · Россия. Премьер-лига
Шишкин: «Я не знаю, что должно случиться, чтобы «Зенит» начал терять очки»
14:47 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Педро Габриэл может помочь «Локомотиву» выбраться из этой сложной ситуации»
14:46 · Россия. Премьер-лига
Гогниева дисквалифицировали на три матча
14:27 · Россия. Премьер-лига
Мостовой не считает Шалимова лучшим россиянином в Европе
Все новости
Рекомендуем