Радченко: «Лунев ещё пригодится «Зениту»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о возможном возвращении Андрея Лунёва в стан «сине-бело-голубых».

«Если у него нет других вариантов, то почему нет? Уверен, что он еще пригодится «Зениту». Да, есть молодой Одоевский, но мы почему-то сейчас ничего о нем не слышим. А у Лунёва есть качество, опыт», – заявил эксперт, чьи слова приводит «РБ Спорт». Радченко также отметил, что Андрей не зря съездил в Германию, где получил необходимый опыт.

В нынешнем сезоне российский голкипер провёл лишь один поединок в составе «Байера». За «Зенит» Лунёв выступал с 2017 по 2021 год.