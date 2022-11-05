«Зенит» пропустил свой самый быстрый гол с 2008 года

Второй круг российского чемпионата Премьер-лиги для питерского «Зенита» начался с поражения в игре против «Ахмата», который, возможно, окажется единственным клубом в сезоне, у которого «Зенит» не смог выиграть за два матча. Оба гола в ворота фаворита влетели за первые восемь минут игры, а отыграться в полной мере фаворит так и не сумел. Причем первый гол в ворота питерского клуба влетел уже на 53-й секунде матча - так быстро в матче российского чемпионата РПЛ питерцы не пропускали с 2008 года.

В следующем, семнадцатом туре чемпионата «Зенит» сразится на выезде с московским «Торпедо».