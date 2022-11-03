Масалитин рассказал, при каком условии Зайнутдинову стоит переходить в «Аталанту»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном переходе полузащитника «армейцев» Бактиёра Зайнутдинова в «Аталанту».

Ранее сообщалось, что потенциальный трансфер может обойтись клубу из Бергамо в 5-6 миллионов евро.

По мнению эксперта, 24-летнему футболисту стоит уезжать в Италию лишь при условии, что там он будет получать регулярную игровую практику.

«Зайнутдинов и «Аталанта» — это интересно. Но давайте возьмём Кокорина, того же Шомуродова, который выходил, забивал, а теперь не может себя найти. Они-то уехали в Италию, но в основной состав так и не попадают. Это ещё хорошо, что Миранчук ушёл в аренду и сейчас регулярно играет», — приводит слова Масалитина «Чемпионат».

Действующий контракт Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Казахстана в 3,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Зайнутдинов провёл в составе «армейцев» 16 матчей, не отметившись в них результативными действиями.