Александров: «Мы всегда играем на победу»

В матче шестнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский ЦСКА не сумел воспользоваться осечкой питерского «Зенита» и также потерпел поражение, пропустив гол от «Пари НН». При этом нельзя сказать, что нижегородцы владели инициативой - они забили свой мяч, нанеся лишь один удар по воротам соперника!

Гол удалось забить защитнику нижегородской команды Виктору Александрову, который прокомментировал свой успех.

- Мы всегда играем на победу, поэтому, думаю, мы ожидали. Работаем ради этого, - цитирует игрока издание «Спорт-Экспресс».

В следующем туре «Пари НН» сыграет с другим возмутителем спокойствия субботы - грозненским «Ахматом».