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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин: «Внятной игры от ЦСКА так и не увидели»

06 Ноября 2022 • 00:56 Комментировать
ЦСКА Москва
0:1
Пари НН
окончен

В матче шестнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский ЦСКА не сумел воспользоваться осечкой питерского «Зенита» и также потерпел поражение, пропустив гол от «Пари НН». При этом нельзя сказать, что нижегородцы владели инициативой - они забили свой мяч, нанеся лишь один удар по воротам соперника! События игры прокомментировал Валерий Масалитин, бывший нападающий московского клуба.

- Галактионов сегодня тактически переиграл Федотова. Когда ты готовишься к такому матчу, то разбираешь игру соперника, учитываешь плюсы и минусы. Если схема у тебя не работает, то нужно перестроиться. Федотов не перестроился и до последнего гнул свою игру. Внятной игры от ЦСКА впереди мы так и не увидели, - сокрушается Масалитин, слова которого цитирует Metaratings.ru.

В следующем, семнадцатом туре российского чемпионата ЦСКА сразится с московским «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин Пари НН
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