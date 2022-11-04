Зайнутдинов: Сыграл уже на всех позициях в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов ответил на вопрос, на какой позиции ему играть комфортнее.

«Уже и сам не знаю, где мне комфортнее находиться на поле. На любой позиции нужно время, чтобы привыкнуть. Буду приносить пользу команде везде, где меня видит тренер», — приводит слова Зайнутдинова официальный сайт «армейцев». По мнению игрока, в ЦСКА он сыграл уже на всех позициях.

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых не смог отметиться результативными действиями.

ЦСКА занимает 3-е место в чемпионате России, набрав 29 очков после 15 туров.