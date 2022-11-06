Зайнутдинов: «Играли плохо»

В матче шестнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский ЦСКА не сумел воспользоваться осечкой питерского «Зенита» и также потерпел поражение, пропустив гол от «Пари НН». События игры прокомментировал Бактиер Зайнутдинов, который согласился с тем, что его клуб сыграл плохо.

- «Пари НН» — очень хорошая боевая команда. Они весь матч нас прессинговали. Со «стандарта» пропустили, а так у них особо моментов не было, но и мы играли плохо, - заявил Зайнутдинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, семнадцатом туре российского чемпионата ЦСКА сыграет с московским «Динамо».