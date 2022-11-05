Федотов - об игре с «Пари НН»: «Коллективное безумие»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Пари НН» (0:1) дал комментарий по игре.

- Ну что сказать? Что у нас что-то не получилось? Это ничего не сказать. Первый тайм, я думаю, вышел совсем блеклым, совсем никаким. Казалось, что старались, но не хватало того, к чему мы призывали, что соперник будет отстаивать каждую частицу поля, что будет сражаться, будет бить, будет оказывать давление, будет прессинговать. Не достучались. Я бы назвал это коллективным безумием. Здесь в этой ситуации даже выделить некого, чтобы кто-то успокоился. Какое-то сумасшедшее возбуждение, о котором даже не было видно, но оно откуда-то появилось. Поэтому есть над чем подумать, что проанализировать. То, что мы пытались зайти через фланг, фланговые передачи, надо признать, они имели катастрофическую неточность. Тренировали Нигматуллина во всех аспектах. Казалось бы, никто не мешает. Но мы не могли нацелено доводить эти навесы до наших адресатов. Ну и то, что вскрыть такую оборону, нужна изюминка. Она сегодня отсутствовала.