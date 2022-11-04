Зайнутдинов рассказал, звал ли его Шомуродов в «Рому»

Игрок столичного ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов рассказал о своих взаимоотношениях с экс-форвардом «Ростова» Элдором Шомуродовым.

Напомним, что узбекский нападающий выступает за «Рому». «Общаюсь ли с Шомуродовым? Мы с ним на связи, постоянно созваниваемся. Спрашиваю у него — как там тренировки, как уровень футбола в Италии. Звал ли он меня в «Рому»? Если только как туриста в гости», – заявил защитник «армейцев», которого цитирует официальный сайт клуба. Со слов Шомуродова, в Италии очень интенсивные тренировки с высокими нагрузками.

Напомним, что недавно появились слухи и о возможном переезде Зайнутдинова в итальянскую Серию А. Игроком заинтересовалась «Аталанта».

