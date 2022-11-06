Михайлов: «Все без исключения сыграли с высокой самоотдачей»

В матче шестнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский ЦСКА не сумел воспользоваться осечкой питерского «Зенита» и также потерпел поражение, пропустив гол от «Пари НН».

При этом нельзя сказать, что нижегородцы владели инициативой - они забили свой мяч, нанеся лишь один удар по воротам соперника! События игры прокомментировал Ярослав Михайлов из «Пари НН».

- Сегодня каждый без исключения вышел на поле с самоотдачей. За счет дисциплины, самоотдачи и агрессии мы заслужили эту победу. Отпразднуем ее. Она была долгожданной в чемпионате, - заявил Михайлов в эфире телеканала «Матч ТВ».