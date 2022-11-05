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Федотов: «Сложно разместить Заболотного и Гайча»

05 Ноября 2022 • 22:03 Комментировать
ЦСКА Москва
0:1
Пари НН
окончен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Пари НН» (0:1) объяснил кадровые решения.

- Сегодня был неожиданный состав. Мойзес был на скамейке запасных, хотя его ждали, был Бруно Фукс, и Мендес вышел в старте, но снова был заменен в перерыве. Это систематическое что-то, или так получилось?

- Так получилось, что поговорили, поработали, разобрали эпизоды, показали, что нужно делать. Пока получилось так, что сложный матч. По динамике, когда много длинных передач, когда полностью отсутствует футбол. Не скажу, что это совсем провальный. Мы хотели немного улучшить созидание. Это то, о чем мы говорили, к чему готовились перед «Нижним Новгородом» делать на футбольном поле. К сожалению, этого не увидели. Поэтому были сделаны перестановки. То, что Мойзес остался? Он пропустил матч, играл Иван Обляков. Мы отталкиваемся от того, что футболистам оказано было доверие, была победа. Мы давали шанс проявить всем себя на футбольном поле.

- Вы сегодня в очередной раз дали больше времени Антону Заболотному, чем Адольфо Гайчу. В чем преимущество Антона?

- Они находились на футбольном поле. Как говорится, сложно разместить двух. Здесь нам было нужно сравнивать счет и еще добавлять одного габаритного футболиста. В этом плане есть некое равенство. В предыдущих матчах Антон выходил. Он имел шансы, зацепился, скинул и сам нанес пару ударов. Потом появился Гайч. Видим, что есть огромное желание, которое захлестывает в тех эпизодах, когда мы говорим, что надо показать изюминку, сыграть хладнокровнее, оставить мяч в штрафной, а не засадить его в небеса.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Антон Заболотный Владимир Федотов Адольфо Гайч
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