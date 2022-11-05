«Пари НН» прервал безвыигрышную серию из 11 матчей против московских клубов

В матче шестнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский ЦСКА не сумел воспользоваться осечкой питерского «Зенита» и также потерпел поражение, пропустив гол от «Пари НН». При этом нельзя сказать, что нижегородцы владели инициативой - они забили свой мяч, нанеся лишь один удар по воротам соперника!

Эта победа позволила клубу Михаила Галактионова прервать серию из одиннадцати матчей без побед против московских клубов. В предыдущий раз «Пари НН» удавалось выиграть у московской команды в матче с «Динамо» в прошлом чемпионате, это случилось 12 сентября 2021 года.