В матче шестнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский ЦСКА не сумел воспользоваться осечкой питерского «Зенита» и также потерпел поражение, пропустив гол от «Пари НН». При этом нельзя сказать, что нижегородцы владели инициативой - они забили свой мяч, нанеся лишь один удар по воротам соперника!

Таким образом, «Пари НН» стал первой командой с 2009 года в чемпионатах России, которая выиграла, нанеся лишь один удар по воротам соперника.

Также стоит заметить, что это была первая победа после шести матчей без успехов для «Пари НН». Всего же в этом году команда Михаила Галактионова побеждала четыре раза.