Зайнутдинов рассказал о советах Федотова по поводу плохой реализации

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов прокомментировал плохую реализацию команды.

«Владимир Валентинович уже шутит, что нам надо в церковь сходить, а мне лично в мечеть! А если серьезно, то он советует нам быть хладнокровнее», — цитирует слова Зайнутдинова официальный сайт столичного клуба.

Футболист отметил, что голевые моменты у ЦСКА есть, а это уже хороший знак, реализация придет, если продолжать усердно работать.

В текущем сезоне 24-летний игрок принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

«Армейцы» занимают 3-е место в РПЛ, набрав 29 очков после 15 туров.