Алдонин оценил выступление Чалова за ЦСКА

Бывший футболист столичного ЦСКА Евгений Алдонин высказался об игре нападающего «армейцев» Фёдора Чалова в первой половине сезона.

«Чалов начал играть во взрослый стабильный футбол, это главный аргумент в его пользу. Самый крутой форвард в стране Фёдор или нет, надо будет говорить в конце сезона», – заявил экс-хавбек московского клуба в интервью Metaratings.ru.

По мнению Алдонина, Фёдор не находится в тени иностранных игроков, также отметив высокий уровень исполнителей в составе ЦСКА. Евгений считает, что судить об игре нападающего будут по его статистике в конце сезона.

Отметим, что в текущей кампании на счету Чалова 11 голов в 17 встречах в рамках всех состязаний.

