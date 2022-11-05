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Пономарёв рассказал, с каким счётом завершится матч ЦСКА - «Пари НН»

05 Ноября 2022 • 12:35 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Пари НН
Через 5 ч. 39 мин.

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от поединка между «армейцами» и «Пари НН» в 16-м туре Премьер-лиги.

«Армейцы» победят с небольшим преимуществом. Все-таки играем на своем поле. Думаю, мы выиграем со счетом 2:0», - приводит слова эксперта «Спорт-экспресс».

Встреча между москвичами и гостями из Нижнего Новгорода состоится на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 5 ноября. Начало – в 19:00 по столичному времени.

В преддверии 16-го тура «армейцы» занимали третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Пари НН» располагался на 12-й позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Пари НН Владимир Пономарёв
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ЦСКА МОСКВА ПАРИ НН
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