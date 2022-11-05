Агапов: «Специально тренировали стандартные положения»

В матче шестнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский ЦСКА не сумел воспользоваться осечкой питерского «Зенита» и также потерпел поражение, пропустив гол от «Пари НН». При этом нельзя сказать, что нижегородцы владели инициативой - они забили свой мяч, нанеся лишь один удар по воротам соперника! Итоги матча прокомментировал Илья Агапов - защитник «Пари НН».

- Мы работали над реализацией моментов, получилось мало создать, у нас один удар и один гол. Тренировали «стандарты», делали на этом акцент на тренировках, Александров добежал и забил, - заявил Агапов в интервью телеканалу «Матч ТВ».