Ермаков высказался о шансах ЦСКА на чемпионство

Хавбек московского ЦСКА Никита Ермаков порассуждал о шансах команды на чемпионство после поражения от «Пари НН» (0:1) в 16-м туре Премьер-лиги.

«Можем ли побороться за первое место? Да. Для нас неважно, какой соперник - «Зенит», «Спартак» или «Динамо». Мы готовимся к каждой игре вне зависимости от соперника», - приводит слова футболиста «Спорт-экспресс».

После 16 туров чемпионата России «армейцы» занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на десять баллов.

В следующем поединке ЦСКА на выезде встретится с другим столичным клубом – «Динамо». Дерби пройдет 13 ноября.