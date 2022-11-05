В «Торино» сообщили, что Дивеев им неинтересен

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти сообщил, что итальянский клуб не заинтересован в услугах защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

«Мы не интересуемся Дивеевым. Такой трансфер этой зимой невозможен», — цитирует Ваньяти Sport24.

Ранее итальянский журналист Массимилиано Мартини сообщил, что минувшим летом 23-летним россиянином интересовались «Лацио», «Фиорентина», «Сампдория» и «Салернитана». Напомним, что за «Торино» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

В нынешнем сезоне Дивеев провёл в составе ЦСКА 12 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 6 миллионов евро.