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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Кучаева рассказал, сможет ли игрок принять участие в матче с «Пари НН»

02 Ноября 2022 • 19:48 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Пари НН
05.11 19:00

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, поделился информацией о восстановлении игрока после травмы.

«По той информации, которой я обладаю, восстановление проходит по плану, который наметил медицинский штаб ЦСКА», — цитирует Клюева Metaratings.

Агент заявил, что, скорее всего, Кучаев не сможет принять участие в предстоящей игре с «Пари НН». Отметим, последний раз 24-летний хавбек появлялся на поле в матче 12-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1). После этого игрок перенес ряд травм и заболеваний.  

ЦСКА примет на своем поле «Пари НН» в рамках 16-го тура чемпионата России, встреча состоится 5 ноября. 
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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Константин Кучаев Александр Клюев Пари НН
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ЦСКА МОСКВА ПАРИ НН
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