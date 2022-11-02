Агент Кучаева рассказал, сможет ли игрок принять участие в матче с «Пари НН»

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, поделился информацией о восстановлении игрока после травмы.

«По той информации, которой я обладаю, восстановление проходит по плану, который наметил медицинский штаб ЦСКА», — цитирует Клюева Metaratings.

Агент заявил, что, скорее всего, Кучаев не сможет принять участие в предстоящей игре с «Пари НН». Отметим, последний раз 24-летний хавбек появлялся на поле в матче 12-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1). После этого игрок перенес ряд травм и заболеваний.

ЦСКА примет на своем поле «Пари НН» в рамках 16-го тура чемпионата России, встреча состоится 5 ноября.