Пономарёв — о Зайнутдинове: «Он балласт и собачка, от него надо избавляться»

Бывший футболист столичного ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном переходе Бактиёра Зайнутдинова в «Аталанту».

«Армейцам» нужно избавляться от Бактиёра, как сделали это в свое время с Ахметовым. Я говорил ещё тогда, что от Ильзата нужно избавляться, что он балласт, могу сейчас такое же сказать по Зайнутдинову. Он игрок другого уровня, он собачка, которая может укусить и все испортить», – заявил эксперт в интервью «Спорт-Экспрессу».

Пономарёв аргументировал свои слова тем, что казахский футболист не является надёжным игроком, часто ошибающимся у своих ворот, что приводит к штрафным.

Напомним, что сегодня появилась информация о желании клуба из Бергамо подписать футболиста ЦСКА примерно за пять миллионов евро. В нынешней кампании на счету Зайнутдинова 16 матчей без результативных действий.

