Титов дал прогноз на матч ЦСКА - «Пари НН»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов высказался насчет предстоящего поединка между столичным ЦСКА и «Пари НН» в рамках 16-го тура Премьер-лиги.

«Нижний» внезапно не прибавит. В соперниках мощный ЦСКА. Ставлю на уверенную победу «армейцев» - с форой (-1,5). Такие матчи они обязаны выигрывать», - передает слова Титова «РБ Спорт».

Поединок состоится на домашнем стадионе ЦСКА «ВЭБ Арене» сегодня, 5 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Перед этим матчем хозяева занимают третье место в турнирной таблице, а гости идут на 12-й строчке.