Равиль Измайлов: «Ребята сыграли самоотверженно, молодцы»

В матче шестнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский ЦСКА не сумел воспользоваться осечкой питерского «Зенита» и также потерпел поражение, пропустив гол от «Пари НН».

При этом нельзя сказать, что нижегородцы владели инициативой - они забили свой мяч, нанеся лишь один удар по воротам соперника! События игры прокомментировал генеральный директор нижегородцев Равиль Измайлов, который похвалил своих игроков за самоотверженную игру.

- Хороший результат. Могу отметить ребят за самоотверженность. Молодцы. Каждый из них бился, каждый боролся. Нам очень важны три очка, очень важно прервать эту неудачную серию. Молодцы, - цитирует слова Измайлова издание «Спорт-Экспресс».