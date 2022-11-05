Прогноз на матч ЦСКА - «Пари НН» от Бубнова

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между московским ЦСКА и «Пари НН» в 16-м туре Российской премьер-лиги.

«2:0. Федотову приходится ротировать состав ЦСКА. Однако по игре «армейцы» в любом случае сильнее нижегородцев. Тем более те потеряли Гоцука и Сулейманова», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч ЦСКА против «Пари НН» состоится сегодня, 5 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция поединка пройдет на Liveresult.ru.

«Армейцы» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, а нижегородцы располагаются на 12-й строчке.