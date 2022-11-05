Галактионов: «Есть моменты и люди, которые шарахаются, мы знаем, чего хотим»

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов на пресс-конференции после матча с ЦСКА (1:0) оценил ход игры.

- Для нас с учетом длительной безвыигрышной серии, мы ее хотели в кратчайшие сроки прервать, был очень важен этот матч. С точки зрения организации игры, мне кажется, мы сыграли очень дисциплинированное сегодня, исключили ненужные потери и моменты у своих ворот. Командно сыграли организованно. Эпизоды были хорошие. С точки зрения организации выхода в атаку у нас были неплохие моменты, со стандартов были достаточно остры сегодня. Плюс тот матч, который в добавленное время мы забили, к сожалению, был отменен, но мы имели моменты. Поэтому мы довольны, что прервали сегодня ту серию, которая нас сопровождала достаточно длительное время. Нам с положительными эмоциями надо двигаться дальше и завершать часть чемпионата.

- Как вы так подготовили физически команду, что она практически не дала ничего сделать ЦСКА?

- У нас была с точки зрения результата не очень хорошая серия, но мы анализировали наше состояние. Мы были во многих играх, практически в большинстве игр лучше соперника по функциональному состоянию. Мы видели то, как ребята работают в микроцикле, как мы действуем в играх по содержанию и по качеству, мы точно не проваливались. Мы были где-то рядом возле результата, но, может быть, были недостаточно хороши в организации атаки как команда, не только по личностям. Мы не шарахались. Есть моменты и люди, которые шарахаются. Мы знаем, чего хотим, к чему мы идем и что хотим.