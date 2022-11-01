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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин: «Меня каждый раз удивляет Акинфеев, который с каждым сезоном становится лучше»

01 Ноября 2022 • 23:22 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Пари НН
05.11 19:00

Бывший нападающий московского «Динамо» Юрий Сёмин по итогам первой части РПЛ выделил игрока, который произвёл на него самое большое впечатление.

«Меня каждый раз удивляет Акинфеев, который с каждым сезоном становится лучше. Думаю, он ещё очень много времени сможет провести на поле. Он профессионал», - приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

После 15 проведённых туров столичный ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. За время всех сыгранных на текущий момент матчей «армейцы» пропустили в свои ворота 15 мячей. Меньший показатель имеет только лидер турнира – петербургский «Зенит» (5).

Акинфеев является обладателем кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем кубка страны, семикратным - суперкубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Юрий Сёмин Игорь Акинфеев
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