Сёмин: «Меня каждый раз удивляет Акинфеев, который с каждым сезоном становится лучше»

Бывший нападающий московского «Динамо» Юрий Сёмин по итогам первой части РПЛ выделил игрока, который произвёл на него самое большое впечатление.

«Меня каждый раз удивляет Акинфеев, который с каждым сезоном становится лучше. Думаю, он ещё очень много времени сможет провести на поле. Он профессионал», - приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

После 15 проведённых туров столичный ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. За время всех сыгранных на текущий момент матчей «армейцы» пропустили в свои ворота 15 мячей. Меньший показатель имеет только лидер турнира – петербургский «Зенит» (5).

Акинфеев является обладателем кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем кубка страны, семикратным - суперкубка России.