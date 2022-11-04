ЦСКА готов продать Эджуке и Сигурдссона

ЦСКА рассматривает вариант с продажей сразу двоих своих полузащитников — Чидеры Эджуке и Арнора Сигурдссона, сообщает Metaratings.

По информации источника, в московский клуб поступило несколько запросов по игрокам. Руководство «армейцев» готово рассмотреть все предложения.

Напомним, ранее оба футболиста приостановили действие своих контрактов с ЦСКА. Эджуке перешёл в «Герту», а Сигурдссон — в «Норрчёпинг».

В текущем сезоне 24-летний нигериец провёл в составе команды из Берлина 13 матчей, отметившись в них тремя результативными передачами. На счету 23-летнего исландца шесть забитых мячей и четыре ассиста в 11 встречах за шведский клуб.