Агент Дивеева: «Предложений нет, рассматривать нечего»

Агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Если будет хорошее предложение, конечно, рассмотрим его. Предложений нет, рассматривать нечего», — цитирует Ерёмина «РБ Спорт».

Агент отметил, что все будет зависеть от условий, которые будут предложены клубу и самому игроку.

Ранее сообщалось, что 23-летний защитник интересен нескольким итальянским клубам, но представители этих команд опровергли данную информацию.

В текущем сезоне Дивеев принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых забил один мяч и записал на свой счет одну голевую передачу.