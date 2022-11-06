Александров: «Галактионов уходит из «Пари НН»? Я ни о чём таком не слышал»

Защитник «Пари НН» Виктор Александров, забивший единственный мяч своей команды в победной игре 16-го тура против ЦСКА (1:0), высказался о возможном уходе их клуба наставника нижегородцев Михаила Галактионова.

Ранее сообщалось, что 38-летний специалист может продолжить свою тренерскую карьеру в «Локомотиве».

20-летний футболист заявил, что ничего не знает о возможном уходе Галактионова, а также отметил, что его гол — это заслуга всей команды.

«У меня в карьере было не так много голов, но все они очень ценны для меня. Это же не только моя заслуга, а всей нашей команды!

Галактионов уходит из «Пари НН»? Я ни о чём таком не слышал. Мы работаем, как и раньше», — цитирует Александрова «Чемпионат».

Напомним, Галактионов возглавил «Пари НН» минувшим летом, сменив на этом посту Александра Кержакова. Кроме того, специалист продолжает свою работу с молодёжной сборной России.