Алдонин: «В ЦСКА нет кризиса российских футболистов»

Бывший футболист столичного ЦСКА Евгений Алдонин высказался о кадровой политике руководства «армейцев» на фоне заявки сборной России.

«Считаю, что в ЦСКА нет никакого кризиса российских игроков. То, что в сборную вызвали восемь футболистов «Спартака», это не показатель. Карпин просто смотрит разных игроков для национальной команды и использует разные варианты связок молодых футболистов», – заявил победитель Кубка УЕФА – 2005, чьи слова приводит Metaratings.ru.

По его мнению, из-за отсутствия результата на сборную ничто не давит, что позволяет тренерскому штабу экспериментировать с составом.

Отметим, что в заявку на ноябрьский сбор из ЦСКА попал только основной нападающий команды Фёдор Чалов.

