Федотов: «Командная химия немножко дала сбой»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Пари НН» (0:1) попытался понять, что не так с командой.

- В начале сезона при просмотре матчей болельщики получали удовольствие от игры независимо от результата. Сейчас даже если набираете очки, кажется, что чего-то не хватает. Почему пропала изюминка? В том числе от вашего латиноамериканца, который замерз осенью?

- Мы над этим работаем. Если бояться играть в футбол, здесь у нас появился некий мандраж, который не позволяет нам показывать весь наш арсенал. Но мы говорим о том, что с «Динамо» и «Спартаком» были хорошие матчи. Отсутствие реализации - это да, это тот ключевой момент, который вселил в команду чувство неверия, хотя много об этом говорим. Но это сложно преодолеть за короткое время. Ответственность за результат, возможно, тоже одна из причин. Обидно потерянные очки, эти три игры подряд, в которых мы могли разжиться тремя. Такие игры бывают, сложно пройти весь сезон на одном дыхании, поэтому мы говорим о том, что в них включаются другие качества. Сначала нужно преодолеть себя, потому преодолеть соперника. Их нужно вырывать, когда что-то не получается, когда, казалось бы, не скажу, что нету тяги, есть. Но данные показывают, что мы находимся в абсолютно нормальном состоянии, не уступаем в этом компоненте ни одному сопернику, но эта командная химия, да, немножко дала сбой. По сегодняшней игре это очевидно.