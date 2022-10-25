Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соломатин высказался о возможном переходе Дивеева в Серию А

25 Октября 2022 • 20:56 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Пари НН
05.11 19:00

Экс-игрок ЦСКА Андрей Соломатин поделился мнением о возможном переезде защитника «армейцев» Игоря Дивеева в чемпионат Италии.

«Конечно, уровень Серии А выше уровня РПЛ. Но тут уже от него зависит, чтобы он быстро адаптировался к скоростям, тренировочному процессу и постарался там закрепиться», — приводит слова Соломатина «Чемпионат».

По мнению эксперта, Дивееву нужно перейти в клуб из Серии А, если это будет «Лацио» или «Фиорентина», но если команда будет бороться за выживание, то тут стоит подумать.

Ранее сообщалось, что несколько итальянских клубов заинтересованы в подписании российского защитника.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио ЦСКА Москва Фиорентина Андрей Соломатин Игорь Дивеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ПАРИ НН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Октября
21:55 · Россия. Премьер-лига
Лоза: За что борется «Сочи»? За зарплату
21:49 · Россия. Премьер-лига
Тренер вратарей «Торпедо» считает, что «Спартак» трудно обыграть
21:42 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Легионеры ЦСКА сдали, это влияет на результат»
21:30 · Россия. Премьер-лига
Газзаев заявил, что не видит кризиса в игре ЦСКА
21:24 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов: «Спартак» еще может догнать «Зенит»
21:21 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: Сейчас невозможно сравнить «Зенит» с европейским клубом
21:12 · Россия. Премьер-лига
Сычевой заявил, что хотел бы получить майку Промеса
21:01 · Россия. Премьер-лига
Талалаев исцелился - будет руководить московским «Торпедо» в матче против «Спартака»
20:56 · Россия. Премьер-лига
Соломатин высказался о возможном переходе Дивеева в Серию А
20:54 · Россия. Премьер-лига
Точилин не стал комментировать новости о Гаранине
20:44 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Абаскаль вряд ли когда-то возглавит «Барселону» 1
20:34 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Спартак» обязан быть в тройке
20:28 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о назначении Абаскаля в «Спартак»: Для меня это решение остаётся непонятным
20:21 · Россия. Премьер-лига
Салихова: Карьера Газизова пошла под откос с трансфера Урунова в «Спартак»
20:12 · Россия. Премьер-лига
Баженов высказался о расторжении контракта Урунова с «Уралом»
Все новости
Рекомендуем