Соломатин высказался о возможном переходе Дивеева в Серию А

Экс-игрок ЦСКА Андрей Соломатин поделился мнением о возможном переезде защитника «армейцев» Игоря Дивеева в чемпионат Италии.

«Конечно, уровень Серии А выше уровня РПЛ. Но тут уже от него зависит, чтобы он быстро адаптировался к скоростям, тренировочному процессу и постарался там закрепиться», — приводит слова Соломатина «Чемпионат».

По мнению эксперта, Дивееву нужно перейти в клуб из Серии А, если это будет «Лацио» или «Фиорентина», но если команда будет бороться за выживание, то тут стоит подумать.

Ранее сообщалось, что несколько итальянских клубов заинтересованы в подписании российского защитника.