Игрок «Пари НН» Михайлов высказался о победе над ЦСКА

Хавбек «Пари НН» Ярослав Михайлов пообщался с представителями СМИ после минимальной победы над московским ЦСКА в матче 16-го тура чемпионата России. Нижегородцы выиграли со счетом 1:0.

«Доволен командой. Мы прервали неудачную серию. Одержали победу в Москве над ЦСКА. Эмоции только положительные. Теперь будем двигаться дальше: готовиться к «Ахмату», - передает слова футболиста клубная пресс-служба.

После 16 туров Премьер-лиги команда из Нижнего Новгорода занимает 12-е место в турнирной таблице. ЦСКА остался на третьей позиции.

Матч 17-го тура «Пари НН» - «Ахмат» состоится в пятницу, 11 ноября.