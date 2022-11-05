Александров: «У нас нет никаких разговоров про Галактионова»

В матче шестнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский ЦСКА не сумел воспользоваться осечкой питерского «Зенита» и также потерпел поражение, пропустив гол от «Пари НН». При этом нельзя сказать, что нижегородцы владели инициативой - они забили свой мяч, нанеся лишь один удар по воротам соперника!

Гол удалось забить защитнику нижегородской команды Виктору Александрову, которого спросили после матча, как в команде ощущается скорый уход Михаила Галактионова с поста наставника клуба.

- Честно, никак. Мы также работаем, все профессионалы. Кто уходит, а кто не уходит это все вокруг. У нас никаких разговоров нет. Мы просто тренируемся, работаем, - цитирует игрока издание «Спорт-Экспресс».

В следующем туре «Пари НН» сыграет с другим возмутителем спокойствия субботы - грозненским «Ахматом».