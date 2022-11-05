Канчельскис удивлён неудаче ЦСКА в матче с «Пари НН»

В матче шестнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский ЦСКА не сумел воспользоваться осечкой питерского «Зенита» и также потерпел поражение, пропустив гол от «Пари НН». При этом нельзя сказать, что нижегородцы владели инициативой - они забили свой мяч, нанеся лишь один удар по воротам соперника! Поражению фаворита удивляется Андрей Канчельскис, бывший форвард российской сборной и «Манчестер Юнайтед».

- Что-то происходит впервые! Когда-то же ЦСКА должен был проиграть дома. Честно говоря, результат удивительный, странный. Нужно на каждую игру выходить и биться. Если нет — соперники наказывают, - цитирует Канчельскиса издание «Спорт-Экспресс».