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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чёрный день для топ-3 РПЛ: ЦСКА сенсационно уступил «Пари НН» на своём поле

05 Ноября 2022 • 21:01 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
0:1
Пари НН
окончен

В матче 16-го тура РПЛ ЦСКА принимал «Пари НН».

Протокол игры  
ЦСКА Москва0:1Пари НН
  67'Александров Виктор (0:1)
Акинфеев ИгорьДе Лара Фукс Бруно  11'Да Силва Роша Виллиан  35'Зайнутдинов БактиёрГайич Милан III 85' (Яковлев Владислав Геннадьевич ( 85') Обляков Иван 46' (Барбоза Мойзес Роберто ( 46'  60') Зделар СашаМендес Виктор 46' (Ермаков Никита ( 46') Медина Хесус 85' (Гайч Адольфо ( 85') Карраскаль ХорхеЧалов Фёдор 71' (Заболотный Антон ( 71')
Запасные: Каптилович ДмитрийМухин МаксимБоков ДанилаЛукин МатвейЩенников ГеоргийНабабкин КириллТороп Владислав
Нигматуллин АртурКаккоев Никита 62' (Масоэро Лукас Габриэль ( 62') Александров Виктор  69'Агапов ИльяКорнюшин Даниил  90'Юлдошев ИброгимхалилМихайлов Ярослав  74'Майга МамадуКротов Вячеслав 55' (Шильцов Константин ( 55') Жоао Фелисио Мендеш  84' 90' (Янсане Момо ( 90') Сулейманов Тимур
Запасные: Берковский ИльяЖигулёв ИльяСевикян ЭдгарНабиуллин ЭльмирАнисимов АртурШарипов АльбертКобесов ДавидГойло НикитаРыбчинский Дмитрий
05 ноября. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

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0:1. Гол Виктора Александрова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

 

Последним из лидирующего трио в субботу играл ЦСКА. «Армейцы» много проигрывают «Зениту», а сейчас появился шанс подобраться к оступившемуся «Спартаку» и питерцам. Домашняя игра против «Пари НН» пришлась как нельзя кстати. Вечно «колючий» соперник переживает не лучшие времена. Слухи (или уже свершившийся факт) о переходе Михаила Галактионова в «Локомотив» знатно ударили по нижегородцам. За последние 6 туров у «Пари НН» целых 5 поражений и одна ничья.

Федотов в бой бросил главные силы: Чалов, Карраскаль, Медина составили атакующее трио, в полузащите нашлось место Облякову, Зделару, Мендесу и Гайичу. И о поражениях лидеров было известно, и соперник не самый сильный. Всё говорило за активный старт от ЦСКА, но «армейцы» поддержали тренд тура. Фаворит выглядел очень блекло, будто сонными вышли на матч хозяева. За весь первый тайм только один момент и тот со стандарта: Фукс пробил после подачи Гайича от угла поля – Нигматуллин парировал.

А «Пари НН» достойно вёл игру, будто забыв о прошлых неудачах. Могли нижегородцы счёт открывать, устроив настоящий пожар во вратарской Акинфеева. Милсон пошёл в дриблинг, а затем обострил передачей на Сулейманова, тот прострели, а Кротов пытался замкнуть пяткой, но его удар накрыли, а затем Зайнутдинов в панике сыграл на вынос. Такой сценарий матча конечно же не устроил Владимира Федотова.

У тренера ЦСКА не так много вариантов усиления со скамейки, но уже в перерыве он сделал двойную замену, выпустив Мойзеса и Ермакова. Перестановки вкупе с наставлениями тренера сработали. ЦСКА явно активнее задвигался. Появился прессинг, Чалов чуть не накрыл неудачную передачу Юлдошева, «Пари НН» вообще стал чувствовать себя неуютно. Давление «армейцев» росло с каждой минутой, но гости выстояли, а затем и распрямили пружину.

В контратаку убежал Сулейманов, во второй волне которой «Пари НН» заработал корнер. Подача последовала на дальний угол, где Александров оттеснил Ермакова и пробил под перекладину – 0:1. В следующей же атаке Карраскаль заработал опаснейший штрафной, но Чалов пробил точно в «стенку». Вскоре Фёдор покинул поле, уступив своё место Заболотному, и уже Антон мог сравнивать счёт. После заброса Зайнутдинова габаритный форвард развернулся на 11-метровой отметке и пробил, но Артур Нигматуллин справился. Выстоял в итоге «Пари НН», а на 94-й минуте вторым ударом за матч забил второй гол. Это Момо Янсане раскрутил контратаку на пару с Шильцовым и не сближаясь с Акинфеевым точно пробил. Вот только игру рукой Сулейманова заметили арбитры на повторе, поэтому в статистику этот гол не попал. Успех гостей остался минимальным по счёту.

Суббота оказалась чёрной для хозяев и команд топ-3 РПЛ. Гости выиграли два матча из четырёх, «Спартак» сыграл вничью в Сочи, а «Зенит» и ЦСКА сенсационно уступили дома.

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ЦСКА Москва Пари НН
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Комментарии (1)
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ингерман
05 Ноября 2022 в 21:05
ай атличненька! А-ха-ха-ха! )))
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