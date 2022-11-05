Чёрный день для топ-3 РПЛ: ЦСКА сенсационно уступил «Пари НН» на своём поле

В матче 16-го тура РПЛ ЦСКА принимал «Пари НН».

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Незасчитанный гол гостей (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 0:1. Гол Виктора Александрова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

Последним из лидирующего трио в субботу играл ЦСКА. «Армейцы» много проигрывают «Зениту», а сейчас появился шанс подобраться к оступившемуся «Спартаку» и питерцам. Домашняя игра против «Пари НН» пришлась как нельзя кстати. Вечно «колючий» соперник переживает не лучшие времена. Слухи (или уже свершившийся факт) о переходе Михаила Галактионова в «Локомотив» знатно ударили по нижегородцам. За последние 6 туров у «Пари НН» целых 5 поражений и одна ничья.

Федотов в бой бросил главные силы: Чалов, Карраскаль, Медина составили атакующее трио, в полузащите нашлось место Облякову, Зделару, Мендесу и Гайичу. И о поражениях лидеров было известно, и соперник не самый сильный. Всё говорило за активный старт от ЦСКА, но «армейцы» поддержали тренд тура. Фаворит выглядел очень блекло, будто сонными вышли на матч хозяева. За весь первый тайм только один момент и тот со стандарта: Фукс пробил после подачи Гайича от угла поля – Нигматуллин парировал.

А «Пари НН» достойно вёл игру, будто забыв о прошлых неудачах. Могли нижегородцы счёт открывать, устроив настоящий пожар во вратарской Акинфеева. Милсон пошёл в дриблинг, а затем обострил передачей на Сулейманова, тот прострели, а Кротов пытался замкнуть пяткой, но его удар накрыли, а затем Зайнутдинов в панике сыграл на вынос. Такой сценарий матча конечно же не устроил Владимира Федотова.

У тренера ЦСКА не так много вариантов усиления со скамейки, но уже в перерыве он сделал двойную замену, выпустив Мойзеса и Ермакова. Перестановки вкупе с наставлениями тренера сработали. ЦСКА явно активнее задвигался. Появился прессинг, Чалов чуть не накрыл неудачную передачу Юлдошева, «Пари НН» вообще стал чувствовать себя неуютно. Давление «армейцев» росло с каждой минутой, но гости выстояли, а затем и распрямили пружину.

В контратаку убежал Сулейманов, во второй волне которой «Пари НН» заработал корнер. Подача последовала на дальний угол, где Александров оттеснил Ермакова и пробил под перекладину – 0:1. В следующей же атаке Карраскаль заработал опаснейший штрафной, но Чалов пробил точно в «стенку». Вскоре Фёдор покинул поле, уступив своё место Заболотному, и уже Антон мог сравнивать счёт. После заброса Зайнутдинова габаритный форвард развернулся на 11-метровой отметке и пробил, но Артур Нигматуллин справился. Выстоял в итоге «Пари НН», а на 94-й минуте вторым ударом за матч забил второй гол. Это Момо Янсане раскрутил контратаку на пару с Шильцовым и не сближаясь с Акинфеевым точно пробил. Вот только игру рукой Сулейманова заметили арбитры на повторе, поэтому в статистику этот гол не попал. Успех гостей остался минимальным по счёту.

Суббота оказалась чёрной для хозяев и команд топ-3 РПЛ. Гости выиграли два матча из четырёх, «Спартак» сыграл вничью в Сочи, а «Зенит» и ЦСКА сенсационно уступили дома.