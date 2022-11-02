Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги первого круга чемпионата РПЛ для «армейцев».

- Как вы оцениваете итоги первого круга для ЦСКА?

- Положительно. На четыре с плюсом. Был провал на Кубок, но команда встрепенулись. Видимо, ребятам всыпали за это безобразие. Но потом все пошло хорошо. Правда, было много ничейных результатов. А так, должны быть на втором месте, если бы ни эти три ничьи подряд. Получается, шесть очков недобрали. Могли бы спокойно приблизиться к «Зениту». Жалко, что были эти потери.

- Но еще второй круг впереди.

- Конечно, достать питерцев практически невозможно, там хорошая команда, плюс наверняка зимой она усилится. Нам предстоит борьба со «Спартаком». «Армейцы» надежнее играют в обороне, а «красно-белые» - очень безграмотно. Так что мы спокойно можем занять в чемпионате второе место.

- Но вы часто критиковали и оборону ЦСКА в этом сезоне.

- Конечно. Но сейчас состав стабилизировался, и уже все нормально.

- Какие положительные моменты можете отметить?

- Появились новые имена на горизонте: Ушаков, который вторую игру проводит неплохо. Лишь бы он не зазнался. Он хорошо бежит с мячом, у него неплохой дриблинг. Есть Яковлев, Ермаков, центральный защитник Лукин. Лишь бы они не перестали работать.

- Кто из футболистов показал наиболее заметный прогресс в первом круге?

- Хорош Гайич – очень грамотный. Роша - неплохой защитник. Щенников, Набабкин уже на сходе. Хотя еще пригодятся. Полузащита у ЦСКА вся иностранная, неплохая. Чалов уже повзрослел. Команде нужен бы хороший бегунок.

- Заболотный не тянет уровень ЦСКА?

- Нет. Это не игрок для команды, которая претендует на призовое место в чемпионате. Это уровень «Урала». Он не подходит. Это зависимый человек, может голову подставить или ногу. А так, чтобы делать самостоятельно что-то интересное, он не способен. Его нужно куда-то определять. Надо взять пару футболистов, которые бежали бы с мячом. Надеюсь, Ушаков вольется в команду и будет играть. Он смелый. Все играют только в пас, в одно касание, стараются отделаться от мяча, никто не идет в обводку. Карраскаль иногда рискует, когда чувствует себя хорошо, а остальные играют в одно касание.

Реклама

- А как вам Медина в первом круге?

- Двоякое впечатление. Вроде в обороне надежен, но чего-то ему не хватает. Может, физики. Но он еще пригодится ЦСКА.

- В целом вам нравится футбол ЦСКА при Федотове?

- Да. Потому что команда стабилизировалась. Она стала бороться за мяч, улучшилось физическое состояние. Он смог потребовать от ребят такой игры на грани возможности. Чтобы футболисты уходили с поля, и не было сил. Тогда будет толк. Надо об игре думать, а не как волосы прокрасить, как Обляков, или бороду отрастить.

Елена Григорьевская