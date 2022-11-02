Агент Марио Фернандеса рассказал, когда игрок примет решение о будущем

Жорже Машаду, представитель бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса, рассказал, когда игрок примет решение о своём будущем.

«Марио примет решение о своем будущем после чемпионата мира», — приводит слова агента Фернандеса издание«РБ Спорт». Напомним, что натурализованный игрок после завершения прошлого розыгрыша Российской премьер-лиги поставил профессиональную карьеру на паузу, вернувшись на родину из-за беременности жены.

В составе ЦСКА Марио выступал на протяжении десяти лет, а в футболке российской национальной команды защитник принял участие на домашнем ЧМ-2018 и на Евро-2020.