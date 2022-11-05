Итальянский журналист: «Дивеева можно сравнить с молодыми Кьеллини и Бонуччи»

Итальянский журналист Массимилиано Мартини поделился мнением о защитнике ЦСКА Игоре Дивееве.

Ранее сообщалось, что минувшим летом московский клуб отказался продавать 23-летнего футболиста в «Салернитану».

Журналист подтвердил, что помимо «Салернитаны», интерес к россиянину проявляли «Лацио», «Фиорентина» и «Сампдория».

«На данный момент со стороны «Салернитаны» не принимается никаких мер по подписанию 23-летнего защитника. Однако интерес со стороны клубов Серии А к россиянину остаётся. У Игоря отличные длинные передачи и хорошая игра головой. Его можно сравнить с молодыми Кьеллини и Бонуччи», — приводит слова Мартини Sport24.

Действующий контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 6 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «армейцев» 12 матчей, забив в них один гол и отдав одну результативную передачу.