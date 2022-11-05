Галактионов не опроверг интерес со стороны «Локомотива»

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов на пресс-конференции после матча с ЦСКА (1:0) ответил на вопрос об интересе со стороны «Локомотива».

- Оцените в процентах вероятность ухода в «Локомотив».

- Благодаря губернатору и руководству области поставлена задача - изменить игровую стилистику команды, это первое. Ввести в команду достаточное количество молодых футболистов, которые могут быть конкурентоспособны. На сегодня все задачи выполняются, мы меняемся. Нельзя сказать, что мы изменились, команда меняется. Игроки наши востребованы, налицо некая оценка кадрового потенциала как игроков, так и тренерско-административного состава. А если есть оценка, значит, соответственно, есть спрос и предложение. Поверьте мне, что руководство клуба и области с первой и до последней секунды всё знает обо всех моментах, которые находятся в команде. Если будет какой-то нюанс, естественно, в совместном диалоге всё будет решаться.