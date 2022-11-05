Федотов не считает Мойзеса железобетонным игроком основы ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Пари НН».

- Самое интересное то, что сегодня Мойзес на замене, а Обляков в старте. Почему так?

- Почему нет? Ваня Обляков предыдущий матч проводил, была одержана победа. Я думаю, наоборот, все логично.

- Просто казалось, что Мойзес - такой железобетонный игрок основы.

- Надо понимать, что железобетонных нет. Есть конкуренция, и конкуренцию надо держать и выигрывать. Поэтому так. Мойзес нам сегодня пригодится, это без сомнения. Может быть, тактический ход.

- Как вы оцениваете результативность в последних турах? Потому что есть матчи, где вы по два забивали, где по одному, где вообще не забивали. Кажется, что иногда у вас этот фактор очень тревожный.

- Об этом сейчас нет смысла говорить. Будет игра. Я думаю, что мы сегодня прервем эту серию.