Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов не считает Мойзеса железобетонным игроком основы ЦСКА

05 Ноября 2022 • 18:55 Комментировать
ЦСКА Москва
0:0
Пари НН
1-й тайм

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Пари НН».

- Самое интересное то, что сегодня Мойзес на замене, а Обляков в старте. Почему так?

- Почему нет? Ваня Обляков предыдущий матч проводил, была одержана победа. Я думаю, наоборот, все логично.

- Просто казалось, что Мойзес - такой железобетонный игрок основы.

- Надо понимать, что железобетонных нет. Есть конкуренция, и конкуренцию надо держать и выигрывать. Поэтому так. Мойзес нам сегодня пригодится, это без сомнения. Может быть, тактический ход.

- Как вы оцениваете результативность в последних турах? Потому что есть матчи, где вы по два забивали, где по одному, где вообще не забивали. Кажется, что иногда у вас этот фактор очень тревожный.

- Об этом сейчас нет смысла говорить. Будет игра. Я думаю, что мы сегодня прервем эту серию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Мойзес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ПАРИ НН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Сочи Сочи
Спартак Москва Спартак Москва
1
1
3.35 3.90 2.12
Видео
Окончен
Факел Факел
Краснодар Краснодар
3
3
Видео
Окончен
Зенит Зенит
Ахмат Ахмат
1
2
1.20 7.00 14.00
Видео
51 мин
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Пари НН Пари НН
0
0
1.54 4.50 6.00
Видео
06.11.22 в 14:00
Урал Урал
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.60 3.70 2.60
Видео
06.11.22 в 16:30
Торпедо Москва Торпедо Москва
Крылья Советов Крылья Советов
3.65 3.55 2.07
Видео
06.11.22 в 19:00
Ростов Ростов
Динамо Москва Динамо Москва
2.22 3.55 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Ноября
19:50 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Два быстрых мяча «Ахмата» спутали карты «Зениту»
19:40 · Россия. Премьер-лига
Шелия — о победе над «Зенитом»: «Быстрые два гола определили ход игры»
19:32 · Россия. Премьер-лига
Первое поражение «Зенита» в сезоне - видео видео
19:18 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» прокомментировали возможную продажу легионеров зимой
19:09 · Россия. Премьер-лига
Точилин может остаться в «Сочи», но главный претендент на пост наставника — Николич
19:01 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Последнюю игру в Самаре было непросто пережить»
18:58 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль — о замене Соболева: «Кое-что не работало»
18:55 · Россия. Премьер-лига
Федотов не считает Мойзеса железобетонным игроком основы ЦСКА
18:48 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Все команды сюда приезжают и ждут нашу ошибку, сегодня случилось так, что дождались» 4
18:43 · Россия. Премьер-лига
Агент Чистякова отреагировал на замену игрока в первом тайме матча с «Ахматом» 3
18:30 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
18:27 · Россия. Премьер-лига
Реальный ва-банк: «Факел» отобрал победу у «Краснодара» после дубля Квеквескири
18:19 · Россия. Премьер-лига
Как Мостовой технично забил «Ахмату» - видео видео
18:14 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Айртон не был хорошим защитником»
18:13 · Россия. Премьер-лига
Чудо-удар Квеквескири вернул надежду «Факелу»
Все новости
Рекомендуем