Чалов признан лучшим игроком октября в ЦСКА по версии болельщиков

Форвард столичного ЦСКА Фёдор Чалов был признан болельщиками лучшим игроком команды в октябре. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В прошедшем месяце 24-летний футболист сумел пять раз поразить ворота команд соперников, что позволило ему подняться на четвёртую позицию в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-лиги и сравняться по количеству забитых голов с полузащитником «Сочи» Кристианом Нобоа (у обоих по 10 голов).

«Красно-синие» в данный момент занимают третью позицию в турнирной таблице чемпионата России и имеют в своём активе 29 очков и такое же количество забитых мячей.