Пономарёв о поражении ЦСКА: «Выходить шаляй-валяй нельзя»

В матче шестнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский ЦСКА не сумел воспользоваться осечкой питерского «Зенита» и также потерпел поражение, пропустив гол от «Пари НН». Бывший футболист московского клуба Владимир Пономарев считает причиной неудачи недооценку соперника, который перед этим не выигрывал в шести матчах кряду.

- Не настроились на такую тяжелую игру. В «Пари НН» работящие ребята. Тренер старался. Наверняка, Федотов что-то сказал. Но игроки не смогли. Они должны настраиваться так, будто эти их последняя игра, выходить шаляй-валяй нельзя, - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».