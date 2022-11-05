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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв о поражении ЦСКА: «Выходить шаляй-валяй нельзя»

05 Ноября 2022 • 23:14 Комментировать
ЦСКА Москва
0:1
Пари НН
окончен

В матче шестнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский ЦСКА не сумел воспользоваться осечкой питерского «Зенита» и также потерпел поражение, пропустив гол от «Пари НН». Бывший футболист московского клуба Владимир Пономарев считает причиной неудачи недооценку соперника, который перед этим не выигрывал в шести матчах кряду.

- Не настроились на такую тяжелую игру. В «Пари НН» работящие ребята. Тренер старался. Наверняка, Федотов что-то сказал. Но игроки не смогли. Они должны настраиваться так, будто эти их последняя игра, выходить шаляй-валяй нельзя, - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Пари НН Владимир Пономарёв
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