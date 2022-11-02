Пономарёв поставил оценку ЦСКА за первый круг

В российском чемпионате завершился первый круг, позади пятнадцать туров, и московский ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице - восемь побед, пять ничьих и два поражения. Своим мнением о первой половине сезона поделился бывший футболист армейского клуба Владимир Пономарев, который также поставил клубу оценку за первую половину чемпионата.

- Выступление ЦСКА в первом круге оценил бы где‑то на «четыре с плюсом«». Отлично поставить нельзя. Потому что были некоторые провалы. Но это естественно. Всегда так бывает, - заявил Владимир Пономарев в эфире телеканала «Матч ТВ».