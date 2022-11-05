Федотов: «Супернастрой нас сковал»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Пари НН» (0:1) ответил на вопросы о настрое и бутсах.

- Казалось, что выход Адольфо Гайча мог состояться раньше, и он бы помог в связи с тем, как играл соперник после забитого мяча. В целом в последних матчах прослеживается тенденция поздних замен.

- Мы сделали две замены в перерыве и сделали замены, когда почувствовали в этом необходимость. У нас возникали полушансы, полумоменты, которые мы не смогли довести до ума. Потом уже бросили в бой тяжелую артиллерию.

- Почему на такие важные игры не хватает настроя?

- Хороший вопрос, действительно, когда нужно… мы говорили об этом, посвящаем этому настрою очень много времени. На предыгровой тренировке мы этот настрой ощущали, желание победить, не скажу, что его не было. Может быть, супер? Так тоже бывает, настрой должен быть правильный. Супернастрой, который нас сковал. Особенно на первых минутах мы были очень возбуждены. Не могли работать с мячом, не могли сделать несколько передач простых в простых ситуациях. Попали еще под пресс, и у нас все немножко развалилось. Это да. Такое тоже бывает, поэтому мы говорим, что есть пласт, над которым еще предстоит потрудиться.

- Вы проиграли мотивированной, хорошо функциональной команде. Но что с бутсами у футболистов? В такие ответственные моменты падают на ровном месте.

- Лично уже проверяю. Все правильно говорите, что мелочей не бывает. Не знаю уже, в чем дело, что за современные модели. Мы на самом деле смотрим другие матчи, происходит какой-то фурор. Уже заставили купить бутсы, которые соответствуют осенней погоде. Это важный фактор. Будем еще точить и сами накручивать, а куда деваться, если от этого зависит результат?